استعدوا لحرب طويلة.. الناتو يحذر من هجوم بري روسي وشيك على أوكرانيا

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دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا.وقال في مقابلة صحافية، إن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، وإن الدلائل تشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم بري جديد واسع النطاق.وشدد الأمين العام لحلف الناتو على أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة، مؤكدا ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات والاعتراف بأوكرانيا كدولة أوروبية مستقلة وذات سيادة.