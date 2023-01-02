إيران: نتواصل مع أوروبا بشأن الاتفاق النووي.. ولا تهمنا تهديدات إسرائيل

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن تبادل الرسائل بين أوروبا وإيران "مستمر حتى الآن" من أجل الوصول إلى نتيجة بخصوص الاتفاق النووي.كما قال ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، إن الغرب على "خطأ تام" إذا تصور أن باستطاعته الضغط على طهران في المفاوضات عبر "التدخل" في الشأن الإيراني، مضيفاً "أنصح الأوروبيين أن يتجنبوا التلاعب، وأن يتخذوا سياسة جادة وصارمة من أجل بدء المفاوضات وإعلان الاتفاق".وشدد المتحدث على أن إيران مستعدة لاستكمال المفاوضات النووية، ولكنه قال إن "استعدادنا لذلك لن يبقى للأبد".