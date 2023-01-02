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قائد عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو يهدّد أمننا

Lebanon 24
02-01-2023 | 07:00
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قال النائب السابق لقائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال بن روفين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يهدد أمن إسرائيل من خلال قراراته غير المسؤولة.

واعتبر أن "رئيس الوزراء يعرف جيدا مدى عدم مسؤولية قراراته لدرجة تعريض أمن البلاد للخطر"، معربا عن خشيته من أن "يكون هناك تصادم حتمي بين جنود في الجيش الإسرائيلي ومن هم تحت قيادة (وزير الدفاع بتسلئيل) سموتريتش".
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وأشار إلى الوضع الحالي "الغريب" الذي يوجد فيه وزيران للدفاع، معتبرا أن "كل ما يحدث في هذه الحكومة هو جنون. إنها قضية خطيرة أن يكون رئيس الوزراء المسؤول عن أمننا واقتصادنا، ويأخذ قرارات تعرض أمن البلاد للخطر".

وأضاف: "لقد تم التخلي بكل بساطة عن جميع القيم الأساسية للتشغيل الفعال والسليم للحكومة".

وحول تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع، قال بن رؤوفين: "أنا أعرفه جيداً... يمكنه أن يكون وزيراً جيداً للدفاع، لكن هذه ليست هي المشكلة. المشكلة هي أنه حصل على وزارة دفاع منهارة".
 
وأشار إلى أنّ "هناك أشخاص في الحكومة لدينا علامة استفهام بخصوص سلوكهم الإجرامي في الماضي وهناك علامة استفهام بخصوص سلوكهم في المستقبل. والرسالة إلى شعب إسرائيل واضحة: يجوز أن تكون مجرما، ويجوز مخالفة القانون والتحريض. لا يمكنك أن تكون قائدا في جيش الدفاع الإسرائيلي أو أن تتولى مناصب رفيعة في الخدمة المدنية، ولكن يمكنك أن تُنتخب، يمكنك أن تكون في الحكومة".
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