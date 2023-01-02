Advertisement

عربي-دولي

في العام 2050.. كم سيبلغ عدد سكّان مصر؟

Lebanon 24
02-01-2023 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1025226-638082618996173798.jpg
Doc-P-1025226-638082618996173798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سلطت الحكومة المصرية الضوء على تقرير لوكالة "فيتش"، أكد نمو عدد سكان مصر بشكل ملحوظ حتى عام 2050.

وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد السكان إلى 158.8 مليون في عام 2050 ارتفاعا من 109.3 مليون في عام 2021، وبحسب تلك التوقعات فإن عدد سكان مصر سوف يزداد بمتوسط سنوي يتراوح بين 1.7 مليون و1.8 مليون فرد.
Advertisement

وأفاد التقرير بأن النمو السكاني الكبير يعزى إلى معدلات الخصوبة المرتفعة (3.2)، وهي رابع أكبر معدلات الخصوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعني الحجم السكاني الكبير في مصر أن آفاق التعليم ستكون رحبة مقارنة بالأسواق الأصغر الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة على ذلك فهناك عدد كبير من الشباب، مما يبشر بالخير للطلب على التعليم على المدى المتوسط والمدى الطويل.

وأوضح المركز، أنه بحسب توقعات الوكالة، سيشكل الأطفال الرضع (0-4) سنوات والأطفال الصغار 8.4% من إجمالي سكان مصر بحلول عام 2049، انخفاضًا من 11.3% في عام 2021، على الرغم من أن العدد المطلق في هذه الفئة سيرتفع إلى 13.4 مليون في عام 2049 من 12.4 مليونا عام 2021.

إضافة إلى زيادة عدد الأطفال الصغار (5-9 سنوات) أيضًا من 12.9 مليون عام 2021 إلى 13.6 مليون عام 2049، ومع ذلك كنسبة من إجمالي السكان، ستنخفض هذه الشريحة العمرية من 11.8% إلى 8.5% خلال نفس الفترة، وبشكل عام سيرتفع الطلب على التعليم الابتدائي الأدنى على المدى الطويل.

كذلك، سيرتفع الطلب على التعليم الابتدائي (10-14 سنة) خلال نفس الفترة حيث يرتفع عدد الأطفال الذين يندرجون في هذه الشريحة العمرية من 10.9 مليون في عام 2021 إلى 13.3 مليون في عام 2049.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الثانوية/ الكلية (15-19 سنة) ستزداد هذه الشريحة من المراهقين بالأرقام المطلقة، من 9.7 مليون في عام 2021 إلى 12.6 مليون في عام 2049، وستوفر معظم الفرص لخدمات التعليم الأساسي حيث أن عدد التلاميذ المتاحين سيزداد أكثر.

أما على صعيد التعليم العالي وتعليم الكبار فإن التقسيم الديموغرافي للسكان يشير إلى أن مصر تعد سوقا مواتية لمقدمي خدمات التعليم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2023-01-02
14:00 | 2023-01-02
13:30 | 2023-01-02
13:00 | 2023-01-02
12:47 | 2023-01-02
12:30 | 2023-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website