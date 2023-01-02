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عربي-دولي

أول بلاغ في العام 2023.. مقتل شرطي طعناً بالخرطوم

Lebanon 24
02-01-2023 | 09:30
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لقي شرطي مصرعه طعناً على يد متفلتين بضاحية أمبدة غرب العاصمة السودانية الخرطوم، عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية ودخول العام الجديد؛ حيث تم تسجيل الحادث كأول بلاغ جنائي بجريمة قتل بالخرطوم في العام 2023م.
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وروت مصادر موثوقة لـ"العربية" تفاصيل الجريمة المُروّعة بأن "أفراد العصابة بدأوا بوضع حواجز بطريق ناءٍ يفصل بين ضاحيتي أمبدة والثورة غرب الخرطوم، لتعطيل عبور المارة والسيارات لتسهيل عمليات الاختطاف والنهب والسرقة بالإكراه، عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية ودخول العام الجديد في منطقة قصية، تُعرف برأس الشيطان وتشتهر بوجود نشاط كثيف لعصابات السلب والنهب".

وأضافت المصادر بأنّ الشرطي يعمل بقسم شرطة المنطقة، وعند مروره بالمنطقة مرتدياً زيّاً مدنياً، حاول المتفلتون قطع الطريق أمامه ونهبه، لكنه قاومهم فسدّدوا له طعنتين قاتلتين، الأولى من الأمام والثانية من الخلف، ليسقط صريعاً في الحال، قبل أن يلوذوا سريعاً بالفرار". (العربية) 


المصدر: العربية
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