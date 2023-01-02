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إقتصاد

الملك عبدالله يوجه الحكومة إلى تجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاء

Lebanon 24
02-01-2023 | 10:30
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وجه ملك الأردن عبدالله الثاني الحكومة إلى تجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود.

وذكرت وكالة "عمون" الأردنية أن قرار الملك جاء خلال لقائه عددا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها.
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وكان الأردن شهد في كانون الاول الماضي سلسلة احتجاجات للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات، بعدما رفعت لجنة تسعير المشتقات النفطية في تشرين الثاني الأسعار بنسبة تتراوح بين 40 - 46%، إذ وصل سعر لتر الديزل ليصل إلى 895 فلسا (1.26 دولار) خلال كانون الاول، مقارنة مع 615 فلسا (0.87 دولار) خلال الشهر ذاته من عام 2021. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم

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