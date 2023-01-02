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عربي-دولي

بايدن يثير موجة استياء جديدة بتصريحاته!

Lebanon 24
02-01-2023 | 11:00
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انتقد مشاهدو قناة CBS الأميركية، الرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب مقابلة أجراها خلال عطلة رأس السنة، في جزر العذراء.

وصرح بايدن خلال المقابلة: " طوال حياتي المهنية، لم أكن أبدا متفائلا بشأن أمريكا كما اليوم، نحن البلد الأكثر تميزا في العالم، نحن نتاج الفرص".
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لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا تصريحات بايدن بحدة، واعتبروا أنه متفائل جدا، بشأن ما يجري في الولايات المتحدة. فكتب أحد المعلقين قائلا: "الولايات المتحدة فريدة، نعم فالشعب الأميركي منقسم ومدمر أخلاقيا، ومعنويا، أنا شخصيا سأتفاءل عندما يختفي بادين وإدارته الإجرامية".

وأضاف آخر: "طالما أن جو بايدن يدير البيت الأبيض، لن أتفاءل أبدا بوضع الولايات المتحدة، فخلال فترة رئاسته لم يحدث سوى الكوارث".

وسخر آخر: "كرئيس يضع الدول الأخرى في المقام الأول، بالطبع سيكون بايدن متفائلا بشأن أميركا". (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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