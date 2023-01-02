بايدن يثير موجة استياء جديدة بتصريحاته!

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انتقد مشاهدو قناة CBS الأميركية، الرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب مقابلة أجراها خلال عطلة رأس السنة، في جزر العذراء.وصرح بايدن خلال المقابلة: " طوال حياتي المهنية، لم أكن أبدا متفائلا بشأن أمريكا كما اليوم، نحن البلد الأكثر تميزا في العالم، نحن نتاج الفرص".لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا تصريحات بايدن بحدة، واعتبروا أنه متفائل جدا، بشأن ما يجري في الولايات المتحدة. فكتب أحد المعلقين قائلا: "الولايات المتحدة فريدة، نعم فالشعب الأميركي منقسم ومدمر أخلاقيا، ومعنويا، أنا شخصيا سأتفاءل عندما يختفي بادين وإدارته الإجرامية".وأضاف آخر: "طالما أن جو بايدن يدير البيت الأبيض، لن أتفاءل أبدا بوضع الولايات المتحدة، فخلال فترة رئاسته لم يحدث سوى الكوارث".وسخر آخر: "كرئيس يضع الدول الأخرى في المقام الأول، بالطبع سيكون بايدن متفائلا بشأن أميركا". (روسيا اليوم)