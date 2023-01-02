كيم جونغ أون وابنته يقومان بتفتيش مستودع للصواريخ

قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع ابنته بجولة في مستودع للصواريخ من طراز "KN-23" التي يمكن أن تحمل الرؤوس النووية والصواريخ الباليستية متوسطة المدى من طراز "هواسونغ 12".



وأفادت وكالة "يونهاب" بأن تلفزيون كوريا الشمالية نشر صورا تظهر كيم جونغ أون يفتش مستودعا للصواريخ لم يذكر مكانه، وهو يمشي مع ابنته. وفي إحدى الصور يقومان بفحص حوالي 10 صواريخ من طراز "هواسونغ -12" وفي الصورة – حوالي 10 منصات إطلاق متنقلة لصواريخ "KN-23" التي توصف بأنها نظيرة لصواريخ "إسكندر" الروسية.

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وأكدت الوكالة أن ظهور الطفلة في هذه اللقطات، وفق رأيها، ترمز "للمستقبل الجديد لسكان كوريا الشمالية" ويشير إلى ضرورة امتلاك كوريا الشمالية للأسلحة النووية كـ "آداة لحماية الأجيال القادمة". ويرى خبراء الوكالة أن هذه الخطوة تهدف إلى تهدئة سكان كوريا الشمالية وتقنعهم بـ "شرعية" الأسلحة النووية. (روسيا اليوم)