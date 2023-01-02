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عربي-دولي

"دفاع" إسرائيل تطلب زيادة ميزانيتها... والسبب هجوم "كبير" ضد إيران!

Lebanon 24
02-01-2023 | 08:15
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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن وزارة الدفاع طالبت بزيادة ميزانيتها بمقدار عشرة مليارات شيكل، ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية، قولها إن السبب في ذلك هو "التحضير لاحتمال القيام بعمل عسكري في إيران".

وكان أحد كبار مسؤولي الأمن والاستخبارات في إسرائيل زوهار بالتي، قد حذر من أن إيران ليست بعيدة عن الحصول على "قنبلة نووية"، وأن بلاده يجب أن تستعد لهجوم "وشيك" على المنشآت النووية الإيرانية.
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وفي مقابلة نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في الـ25 من كانون الأول، صرح بأن إيران "على بعد أيام قليلة إلى أسابيع" من زيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90% المطلوب لإنتاج قنبلة نووية.

وقال بالتي: "هذا لا يعني أن إيران تستطيع على الفور إنتاج قنبلة نووية، لكن إيران وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة في تخصيب اليورانيوم، ولم يسبق لها أن وصلت إلى هذا الحد من التخصيب على المستوى العسكري".

ولفت إلى أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 90% ليس سوى جزء من عملية صنع القنبلة الذرية.

كما شدد على أن إسرائيل قادرة على شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية وعليها الاستعداد لهجوم "كبير".
المصدر: العربية
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