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عربي-دولي
إمام أوغلو: اردوغان خصم لا يتردد في ارتكاب كل شر!
Lebanon 24
02-01-2023
|
12:30
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وصف عمدة بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، بأنه "خصم لا يتردد في ارتكاب كل شر".
وجاءت تصريحات إمام أوغلو، المنافس المحتمل القوي لأردوغان في الانتخابات القادمة، تعليقاً على الحكم الصادر ضده بالسجن والحظر السياسي، على خلفية اتهامه بإهانة الهيئة العليا للانتخابات.
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وقال إمام أوغلو خلال افتتاحه محطة بالتاليماني لمعالجة المياه العادمة البيولوجية، إننا "نسابق الزمن، لكن لسبب ما لدينا خصم يتنافس معنا دائما بطريقة مختلفة لا تتفق مع القواعد، إنها ليست منافسة مهذبة".
وأضاف: "نحن نحافظ دائما على قواعد اللعب. بينما المنافسة التي يتبعها أردوغان تغير كل شيء، المنافس لا يتردد في فعل كل أنواع الشر من أجل الفوز. لدينا منافس مستعد لارتكاب جميع أنواع المخالفات".
واشار عمدة بلدية إسطنبول، إلى ان أهالي إسطنبول سيتذكرون حزب الشعب الجمهوري بمشاريعه وأعماله، وسيتذكرون الحكومة بتحقيقاتها التي تفتحها ضد أعضاء الحزب، وأضاف: "نبذل قصارى الجهد من أجل إنجاز 150 مشروعا في 150 يوما، لكن الخصم يبذل قصارى جهده لعمل 150 تحقيقا في 150 يوما".
وأنهى تصريحاته، مخاطبا أردوغان: "مع كل تحقيق تفتحه، أنت بعيد عن قلوب ليس فقط 16 مليون من سكان إسطنبول، ولكن أيضا 85 مليونا من أمتنا. أحذرك، اسمع إلى حواسك، اتخذ قرارك، توقف عن العناد مع الناس".
المصدر:
روسيا اليوم
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