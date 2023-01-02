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مجلس الدولة يرفض مبادرة المجلس الرئاسي الليبي

Lebanon 24
02-01-2023 | 13:00
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صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم، على رفض مبادرة المجلس الرئاسي لحلّ الأزمة السياسية في البلاد وعلى موافقته على استئناف الحوار مع البرلمان لمعالجة القضايا الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات.
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ولم يتحدثّ المجلس الأعلى للدولة عن أسباب رفضه لمبادرة المجلس الرئاسي خلال الجلسة التي عقدها اليوم، فيما لم يصدر بعد أيّ تعليق رسمي من البرلمان حيال ذلك.


وكان المجلس الرئاسي قد وجّه دعوة والأسبوع الماضي، إلى رئيسي البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري للاجتماع بمدينة غدامس غرب البلاد يوم 11 كانون الثاني المقبل، وفقاً لمبادرته التي أعلنها مطلع الشهر الماضي والتي تهدف إلى "التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية"، معتبراً أنها مقاربة من طرفه لتجاوز الانسداد السياسي.
 
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