Advertisement

عربي-دولي

هل تبدّل تركيا موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟

Lebanon 24
02-01-2023 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1025272-638082819064945795.jpg
Doc-P-1025272-638082819064945795.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم أنه يبحث تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، مشدّداً على أن ذلك لا يعني "انتخابات مبكرة".


وأوضح المتحدث باسم "العدالة والتنمية" عمر تشيليك، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع قيادة الحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان أنه يتم بحث تقديم الانتخابات من موعدها الحالي المحدد في 18 حزيران 2023، إلى موعد آخر قد يكون في نيسان".
Advertisement


وقال إن أسباب ذلك تعود "لاعتبارات مرتبطة بفصل الصيف والزراعة، أي أن الكثير من المواطنين الأتراك يسافرون خلال فصل الصيف بعد عطلة المدارس والجامعات، إضافة لاعتبارات متعلقة بعمل المزارعين خلال بدايات الصيف".


وأشار تشيليك إلى أن ذلك الأمر "لا يزال محلّ دراسة ولم يتم إقراره بعد"، مشدداً على أن ذلك "ليس "انتخابات مبكّرة" كما قد تصفه بعض الأطراف".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:39 | 2023-01-02
19:34 | 2023-01-02
18:30 | 2023-01-02
18:00 | 2023-01-02
17:30 | 2023-01-02
17:05 | 2023-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website