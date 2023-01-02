هل تبدّل تركيا موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟

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أعلن حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم أنه يبحث تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، مشدّداً على أن ذلك لا يعني "انتخابات مبكرة".وأوضح المتحدث باسم "العدالة والتنمية" عمر تشيليك، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع قيادة الحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان أنه يتم بحث تقديم الانتخابات من موعدها الحالي المحدد في 18 حزيران 2023، إلى موعد آخر قد يكون في نيسان".وقال إن أسباب ذلك تعود "لاعتبارات مرتبطة بفصل الصيف والزراعة، أي أن الكثير من المواطنين الأتراك يسافرون خلال فصل الصيف بعد عطلة المدارس والجامعات، إضافة لاعتبارات متعلقة بعمل المزارعين خلال بدايات الصيف".وأشار تشيليك إلى أن ذلك الأمر "لا يزال محلّ دراسة ولم يتم إقراره بعد"، مشدداً على أن ذلك "ليس "انتخابات مبكّرة" كما قد تصفه بعض الأطراف".