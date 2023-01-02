تصريح يثير سخط البريطانيين.. ستولتنبرغ "يثير المتاعب"!

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إنتقد قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سكرتير حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، الذي دعا إلى الاستعداد لنزاع طويل الأمد مع روسيا في أوكرانيا.وكتب القارئ تيني تيمي حول ستولتينبريغ: "إنه المثير الرئيسي للمتاعب هنا. الحرب مفيدة للتحالف على المدى الطويل".واعتبر قارئ آخر أن "ستولتنبرغ أحد المبادرين الرئيسيين لهذه الفوضى والكابوس ولا يريد أن يتوقف".بدوره، سخر ستيف ويكس من تصريحات ستولتنبرغ وقال: "نعم، دعونا نعطي المليارات لعمالقة الأسلحة ومساهميهم، ثم نتجمد حتى الموت في منازلنا".هذا واقترح آخر: "أليس من الأفضل بدء مفاوضات السلام بدلا من إطالة أمد القتال؟". وأضاف مايكل ستيوارت 70: "لو لم يتحرك الناتو شرقا، لما اندلع هذا النزاع أصلا".