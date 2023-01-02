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عربي-دولي

تصريح يثير سخط البريطانيين.. ستولتنبرغ "يثير المتاعب"!

Lebanon 24
02-01-2023 | 14:30
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إنتقد قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سكرتير حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، الذي دعا إلى الاستعداد لنزاع طويل الأمد مع روسيا في أوكرانيا.


وكتب القارئ تيني تيمي حول ستولتينبريغ: "إنه المثير الرئيسي للمتاعب هنا. الحرب مفيدة للتحالف على المدى الطويل".
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واعتبر قارئ آخر أن "ستولتنبرغ أحد المبادرين الرئيسيين لهذه الفوضى والكابوس ولا يريد أن يتوقف".


بدوره، سخر ستيف ويكس من تصريحات ستولتنبرغ وقال: "نعم، دعونا نعطي المليارات لعمالقة الأسلحة ومساهميهم، ثم نتجمد حتى الموت في منازلنا".


هذا واقترح آخر: "أليس من الأفضل بدء مفاوضات السلام بدلا من إطالة أمد القتال؟". وأضاف مايكل ستيوارت 70: "لو لم يتحرك الناتو شرقا، لما اندلع هذا النزاع أصلا".
المصدر: روسيا اليوم - نوفوستي
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