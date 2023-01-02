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عربي-دولي

سوريا تطالب بتحرّك أممي عاجل لمعاقبة إسرائيل

Lebanon 24
02-01-2023 | 15:00
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طالبت دمشق مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها ومعاقبة منفّذيها وعدم تكرارها.


وقالت وزارة الخارجية السورية في بيانها إن "العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي ليس إلا حلقة جديدة من حلقات الجرائم الإسرائيلية والاستهداف المباشر لسوريا وشعبها الصامد المتمسك بالدفاع عن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية".
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وأشارت الخارجية إلى أن توقيت العدوان جاء "في الوقت الذي تحتفل فيه شعوب الأمم المتحدة بأعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة، وتتطلع لعام تتراجع فيه الأزمات ويسوده السلام والرفاه والاستقرار".


وأضافت: "أبت السلطات الإسرائيلي إلا أن تضيف اعتداء جديدا لسجلها الحافل بأعمال العدوان وانتهاكات القانون الدولي ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".


وكانت وكالة "سانا" نقلت في وقت سابق من اليوم عن مصدر عسكري، أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه". وذلك في الساعة الثانية فجر اليوم.
 
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