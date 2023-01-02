رفع حصانة عن نائبَين.. البرلمان الأوروبي يتّخذ إجراءات عاجلة

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أعلن البرلمان الأوروبي أن رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، وجّهت بموجب مذكرة بلجيكية باتخاذ إجراء عاجل لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان، متورطين في قضايا فساد.وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن "رئيسة البرلمان ميتسولا أطلقت إجراءًا عاجلاً لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان الأوروبي بعد طلب من السلطات القضائية البلجيكية".وتم اتخاذ الخطوات الإجرائية الأولى، وستعلن ميتسولا عن طلب رفع الحصانة عن النائبين خلال الجلسة العامة المقبلة في 16 كانون الثاني، ثم سيحال الطلب إلى لجنة الشؤون القانونية لاتخاذ قرار.وقالت ميتوسلا بحسب البيان: "فعل البرلمان الأوروبي منذ اللحظة الأولى كل شيء في حدود سلطته للمساعدة في التحقيقات، وسنواصل التأكد من أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب".وأضافت: "سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون، سنبذل كل جهدنا لمكافحة الفساد".وكانت قد أوقفت السلطات القضائية في بروكسل، الشهر الماضي، رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، ونواب آخرين، احتياطيا، بعد اتهامهم بتلقي مبالغ كبيرة للتأثير على قرارات داخل البرلمان.