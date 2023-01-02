Advertisement

عربي-دولي

رفع حصانة عن نائبَين.. البرلمان الأوروبي يتّخذ إجراءات عاجلة

Lebanon 24
02-01-2023 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1025282-638082848932225011.jpg
Doc-P-1025282-638082848932225011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن البرلمان الأوروبي أن رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، وجّهت بموجب مذكرة بلجيكية باتخاذ إجراء عاجل لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان، متورطين في قضايا فساد.


وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن "رئيسة البرلمان ميتسولا أطلقت إجراءًا عاجلاً لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان الأوروبي بعد طلب من السلطات القضائية البلجيكية".
Advertisement


وتم اتخاذ الخطوات الإجرائية الأولى، وستعلن ميتسولا عن طلب رفع الحصانة عن النائبين خلال الجلسة العامة المقبلة في 16 كانون الثاني، ثم سيحال الطلب إلى لجنة الشؤون القانونية لاتخاذ قرار.


وقالت ميتوسلا بحسب البيان: "فعل البرلمان الأوروبي منذ اللحظة الأولى كل شيء في حدود سلطته للمساعدة في التحقيقات، وسنواصل التأكد من أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب".


وأضافت: "سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون، سنبذل كل جهدنا لمكافحة الفساد".


وكانت قد أوقفت السلطات القضائية في بروكسل، الشهر الماضي، رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، ونواب آخرين، احتياطيا، بعد اتهامهم بتلقي مبالغ كبيرة للتأثير على قرارات داخل البرلمان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:39 | 2023-01-02
19:34 | 2023-01-02
18:30 | 2023-01-02
18:00 | 2023-01-02
17:30 | 2023-01-02
17:05 | 2023-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website