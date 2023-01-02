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خليفة النائبة المصرية الراحلة... الابنة تحل مكان والدتها بالقانون!

Lebanon 24
02-01-2023 | 16:59
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أدّت رغدة عبد السلام نجاتي، اليمين الدستورية عضواً بمجلس النواب المصري، خليفة لوالدتها النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب.


وخلال جلسة عامة للمجلس، أدت رغدة عبد السلام نجاتي هنادي اليمين الدستورية بعد تلاوة رئيس البرلمان، حنفي جبالي، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن تحل مكان النائبة الراحلة عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها محافظة الجيزة.
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وحدد قانون مجلس النواب، التعامل مع حالات خلو أحد المقاعد بالمجلس، سواء كان بالنظام الفردي أو القائمة.


وتنص المادة 25 من القانون: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".
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