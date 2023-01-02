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عربي-دولي

سيول تستحدث إدارة للمواجهة النووية

Lebanon 24
02-01-2023 | 17:05
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كشفت كوريا الجنوبية أمس عن إنشائها إدارة جديدة لمواجهة التهديدات النووية وأسلحة الدمار الشامل، داعية حليفتها الولايات المتحدة لتنظيم تدريبات مشتركة باستخدام القدرات الذرية.
وأقامت هيئة الأركان الجنوبية فعالية بمناسبة إنشاء "إدارة مكافحة الأسلحة النووية والدمار الشامل"، موضحة، في بيان، أن "الإدارة الجديدة تضع الأسس لإطلاق رؤية القيادة الاستراتيجية التابعة لها".
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وقال رئيس الإدارة الجديدة الجنرال بارك هو- سونغ: "سنبذل قصارى جهدنا لنكون مجهزين في مرحلة مبكرة بموقف قادر على الرد الفوري على أي تهديدات نووية وصاروخية من الشمال، إضافة إلى تجهيزات قدرات الاستجابة التي يمكن أن تكتسح العدو".

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