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عربي-دولي

ثلثا البريطانيين يؤيدون العودة إلى الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
02-01-2023 | 17:30
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بعد سنتين من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يؤيد ما يقرب من ثلثي البريطانيين الآن إجراء استفتاء على الانضمام مجدداً إلى الكتلة الأوروبية.
كذلك يظهر استطلاع حصري أجرته مؤسسة "سافانتا" لصالح "اندبندنت" أن المعارضة لإجراء تصويت آخر قد انخفضت، إذ تراجع عدد أولئك الذين يرفضون ذلك بشكل قاطع إلى أقل من الربع. يشار إلى أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير (كانون الثاني) 2020، لكن "الفترة الانتقالية" عنت التزامها قوانين بروكسل وبقاءها في السوق الموحدة حتى 31 كانون الأول من العام نفسه.
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ومنذ ذلك الحين يعتقد البريطانيون أن اقتصاد بلادهم والنفوذ العالمي للمملكة المتحدة تراجعا، شأن القدرة على السيطرة على حدودهم، بحسب ما يظهر الاستطلاع. ويبدو أن هذا قد أسهم في زيادة أعداد الذين يريدون إجراء استفتاء في المستقبل على العضوية.
وصار عدد القائلين بوجوب إجراء تصويت آخر يبلغ في هذه الآونة 65 في المئة، مسجلاً ارتفاعاً من 55 في المئة في المرحلة نفسها من العام الماضي، على رغم انقسامهم في الرأي حول التوقيت.
وانخفض عدد أولئك القائلين بعدم إجراء استفتاء ثانٍ على الإطلاق من 32 إلى 24 في المئة. وقال كريس هوبكنز، من سافانتا، إن السبب قد يكون أن كثراً بالغوا في تقدير المنافع المحتملة ل"بريكست".
وقال: "من الصعب تخيل أن عضوية الاتحاد الأوروبي ستحل أياً من المسائل الاقتصادية الحالية للبلاد، لكن الانطباعات مهمة".
وأضاف أن التصور بأن بريكست جعل السيطرة على حدودنا أكثر صعوبة يعني عدم تحقق استعادة السيطرة التي وعد بها جميع الذين صوتوا للمغادرة.


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