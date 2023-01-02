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عربي-دولي

المركزي السوري يُخفض سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 4522

Lebanon 24
02-01-2023 | 18:00
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رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الرسمي، وفي نشرات المصارف والصرافة، والبدل العسكري، وسعر الحوالات.
وذكر المصرف في بيان أنه خفض سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 4522 ليرة للدولار، في حين يبلغ سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 6500.
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وكان السعر الرسمي السابق 3015.
وبحسب النشرة الصادرة عن المصرف بلغ سعر صرف الدولار الرسمي 3000 ليرة سورية، بدلا من 2500 ليرة سورية.
وحدد المصرف سعر صرف الدولار في النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة بـ 4522 ليرة سورية، بدلا من 3015 ليرة، وحدد سعر صرف اليورو أمام الليرة بـ 4839 ليرة سورية.
كما رفع المصرف سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية ليصبح 4500 ليرة سورية بدلا من 3000.
وطال الرفع أيضا النشرة المخصصة لدفع البدل العسكري، إذ حدد سعر صرف الدولار فيها بـ 4500 ليرة سورية، بدلا من 2800 ليرة.
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