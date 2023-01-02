بعد الضربات الأوكرانية على دونيتسك: غضب روسي عارم وفيديو يرصد لقطات ما بعد الانفجار

ان تداعيات الضربة الأوكرانية التي استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للقوات الروسية المسلحة في ماكيفكا جنوب دونيتسك وقتلت 78 جنديا لا تزال مستمرة.

فبعد إعلان الكرملين "عدم التهاون"، تفجّر غضب عارم في الأوساط الروسية، ما دفع مدونين قوميين إلى المطالبة بمعاقبة القادة المسؤولين عن إقامة جنود بالقرب من مستودع للذخيرة، خصوصا وأن لقطات نشرت على الإنترنت لما بعد الانفجار أظهرت مبنى ضخما تحول إلى أنقاض يتصاعد منه الدخان.

غضب واسع

وقال إيجور جيركين، أحد القادة السابقين للقوات المؤيدة لروسيا في شرق أوكرانيا والذي برز ضمن المدونين العسكريين القوميين الروس، إن عدد الضحايا من القتلى والجرحى يبلغ مئات الأفراد، كاشفاً عن أن الذخيرة التي كانت مخزنة في الموقع ومعها المعدات العسكرية الروسية لم تتبع طريقة التمويه.

في حين أكد مدون قومي آخر يدعى ريبار مقتل نحو 70 جنديا، وإصابة أكثر من 100 بجروح.

The Russian base in Makiivka is but dust. HIMARS have delivered absolute carnage. An expected response for the Russian Shahed terror attacks on New Years Eve and the newest reminder that no matter where Russians position themselves, they are not safe. #Ukraine #Donetsk #Makiivka pic.twitter.com/Pfguo4phIK — (((Tendar))) (@Tendar) January 1, 2023 Advertisement

كما كتب مدون عسكري روسي آخر يدعى أرخانجيل سبيتزناز زد، لديه أكثر من 700 ألف متابع على تيليغرام، معتبراً "ما حدث في ماكيفكا مروع، متسائلاً عمن أتى بفكرة وضع أفراد بأعداد كبيرة في مبنى واحد؟

وقال: "حتى الحمقى يدركون جيدا أنه في حالة تعرض المبنى لهجوم بالمدفعية فسيكون هناك العديد من الجرحى والقتلى".

كما رأى أن القادة بلغوا أقصى درجات الإهمال للذخيرة المخزنة التي كانت في حالة من الفوضى في ساحة المعركة.

The Russian base in Makiivka is but dust. HIMARS have delivered absolute carnage. An expected response for the Russian Shahed terror attacks on New Years Eve and the newest reminder that no matter where Russians position themselves, they are not safe. #Ukraine #Donetsk #Makiivka pic.twitter.com/Pfguo4phIK — (((Tendar))) (@Tendar) January 1, 2023

وامتد إعلان الغضب إلى المشرعين، حيث لم يطالب جريجوري كاراسين، عضو مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان الروسي) والنائب السابق لوزير الخارجية بالانتقام من أوكرانيا وداعميها في حلف شمال الأطلسي فحسب، بل طالب أيضا "بتمحيص داخلي صارم".

كما دعا سيرغي ميرونوف، المشرع والرئيس السابق لمجلس الاتحاد، بمساءلة جنائية للمسؤولين الذين "سمحوا بتكدس جنود في مبنى بلا حماية، ولكل السلطات الأعلى التي لم توفر المستوى المناسب من الأمان".

وقال في تدوينة على تليغرام "من الواضح أنه لا الاستخبارات ولا الاستخبارات المضادة ولا الدفاع الجوي قد عملوا بشكل صحيح".

مقتل 78 جندياً

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أقرّت أمس الإثنين، بأن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ على منشأة في منطقة دونيتسك الشرقية كان يتمركز فيها جنود روس، ما أسفر عن مقتل 78 منهم، في واحدة من أكثر الهجمات دموية على قوات الكرملين منذ بدء العمليات العسكرية في شباط الماضي. (العربية)