Advertisement

عربي-دولي

بوش احتفظ بمسدسه.. كشف تفاصيل جديدة عن اعتقال صدام حسين (فيديو)

Lebanon 24
03-01-2023 | 01:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف أحد المحاربين القدامى بقوات النخبة الأميركية تفاصيل جديدة حول عملية اعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

 

وقال الرقيب المتقاعد كيفن هولاند الذي شارك قبل عقدين من الزمن مع "قوة دلتا" الخاصة باكتشاف مخبأ صدام حسين ولحظة اعتقاله، قوله، إن فريق "قوة دلتا" أخبر الرئيس العراقي الأسبق لحظة اعتقاله أن "الرئيس جورج بوش يرسل لك تحياته".

 

وأضاف خلال بودكاست مع أحد قدامى المحاربين في البحرية الأميركية بعنوان "Danger Close"، "مع أن القوة الأميركية الخاصة تلقت "معلومات بشرية" أفضت لوصولهم إلى المكان الذي يختبئ به صدام، حيث أشار إلى أنها حفرة مغطاة بطبقة من أوراق الأشجار والرمل تم سدها بالفلين لإخفاء فتحتها، وكان يمتد منها أنبوب صغير للسماح بدخول الأوكسجين.

 

وصرح هولاند بأنه وفريقه كشفوا مكان الحفرة المدعمة بالطوب وألقوا بداخلها قنبلة يدوية، ثم سمعوا صوتا باللغة العربية يعلو تدريجيا.

 

وتابع قائلا: "إن يدين ظهرتا من الحفرة، ثم ظهر رأس كثيف الشعر، وأمسكنا به، وكان الأمر كأننا نقول حسنا إنه هو".

 

ووصف الضابط الأميركي ذلك الموقف بأنه "كان بمثابة لحظة سوريالية اضافية على الرغم من أنه كانت لدى الفريق المعلومات التي تؤكد أن صدام كان يختبئ في ذلك المكان".

 

وأفاد بأنه استدعى أحد زملائه في الفرقة الخاصة لمساعدته على سحب صدام من الحفرة، وكان يتمتم من الصدمة بالقول "إنه هو".

 

وقال هولاند إن "صدام كان يحمل مسدس "غلوك - 18"، مبينا أن أحد أعضاء الفرقة الأميركية وجّه سلاحه على فم صدام لإجباره على عدم الحراك وانتزاع مسدسه منه، وهو سلاح أصبح من مقتنيات الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش.

 

ويقول الرقيب المتقاعد إن "صدام حسين أعرب فور اعتقاله عن رغبته في "التفاوض". (روسيا اليوم)

Advertisement

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2023-01-03
06:00 | 2023-01-03
05:30 | 2023-01-03
05:00 | 2023-01-03
04:30 | 2023-01-03
04:30 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website