بوش احتفظ بمسدسه.. كشف تفاصيل جديدة عن اعتقال صدام حسين (فيديو)

كشف أحد المحاربين القدامى بقوات النخبة الأميركية تفاصيل جديدة حول عملية اعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال الرقيب المتقاعد كيفن هولاند الذي شارك قبل عقدين من الزمن مع "قوة دلتا" الخاصة باكتشاف مخبأ صدام حسين ولحظة اعتقاله، قوله، إن فريق "قوة دلتا" أخبر الرئيس العراقي الأسبق لحظة اعتقاله أن "الرئيس جورج بوش يرسل لك تحياته".

وأضاف خلال بودكاست مع أحد قدامى المحاربين في البحرية الأميركية بعنوان "Danger Close"، "مع أن القوة الأميركية الخاصة تلقت "معلومات بشرية" أفضت لوصولهم إلى المكان الذي يختبئ به صدام، حيث أشار إلى أنها حفرة مغطاة بطبقة من أوراق الأشجار والرمل تم سدها بالفلين لإخفاء فتحتها، وكان يمتد منها أنبوب صغير للسماح بدخول الأوكسجين.

وصرح هولاند بأنه وفريقه كشفوا مكان الحفرة المدعمة بالطوب وألقوا بداخلها قنبلة يدوية، ثم سمعوا صوتا باللغة العربية يعلو تدريجيا.

وتابع قائلا: "إن يدين ظهرتا من الحفرة، ثم ظهر رأس كثيف الشعر، وأمسكنا به، وكان الأمر كأننا نقول حسنا إنه هو".

ووصف الضابط الأميركي ذلك الموقف بأنه "كان بمثابة لحظة سوريالية اضافية على الرغم من أنه كانت لدى الفريق المعلومات التي تؤكد أن صدام كان يختبئ في ذلك المكان".

وأفاد بأنه استدعى أحد زملائه في الفرقة الخاصة لمساعدته على سحب صدام من الحفرة، وكان يتمتم من الصدمة بالقول "إنه هو".

وقال هولاند إن "صدام كان يحمل مسدس "غلوك - 18"، مبينا أن أحد أعضاء الفرقة الأميركية وجّه سلاحه على فم صدام لإجباره على عدم الحراك وانتزاع مسدسه منه، وهو سلاح أصبح من مقتنيات الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش.

ويقول الرقيب المتقاعد إن "صدام حسين أعرب فور اعتقاله عن رغبته في "التفاوض". (روسيا اليوم)