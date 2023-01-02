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عربي-دولي
بايدن: أميركا لا تناقش إجراء تدريبات نووية مع كوريا الجنوبية
Lebanon 24
02-01-2023
|
19:34
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين إن الولايات المتحدة لا تناقش إجراء تدريبات نووية مشتركة مع كوريا الجنوبية، مناقضا تصريحات نظيره الكوري الجنوبي مع تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية.
وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول في وقت سابق إن بلاده والولايات المتحدة تناقشان إمكانية تنظيم تدريبات مشتركة باستخدام القدرات النووية الأميركية، في الوقت الذي وصف فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون جارته الجنوبية بأنها عدو مؤكد.
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وردا على سؤال من صحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان يناقش حاليا إجراء تدريبات نووية مشتركة مع كوريا الجنوبية، قال بايدن: "لا".
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