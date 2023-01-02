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عربي-دولي
توجيه تهمة محاولة القتل لأميركي هاجم عناصر شرطة في نيويورك
Lebanon 24
02-01-2023
|
19:39
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أعلنت شرطة نيويورك أنّ أميركيًّا يبلغ 19 عامًا كان قد هاجم عناصر شرطة بساطور ليلة رأس السنة في مانهاتن، وُجّهت إليه تهمة محاولة القتل.
وتريفور بيكفورد مُتّهم بمهاجمة ثلاثة عناصر من الشرطة خارج المنطقة الأمنيّة في تايمز سكوير حيث يتجمّع سكّان نيويورك بالآلاف ليلة رأس السنة.
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كان بيكفورد قد ضرب عنصرَين على رأسهيما، من دون أن يتسبّب ذلك بتعريض حياتهما للخطر، قبل أن يَعمد شرطيّ ثالث إلى استخدم سلاح خدمته ويُصيبه في كتفه.
ويتحدّر الشاب من ويلز، المدينة الصغيرة في ولاية مين الشماليّة الشرقيّة، وفقًا لشرطة نيويورك التي لم تخض في مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة.
واستنادًا إلى وسائل إعلام أميركيّة، أظهر الشابّ في الآونة الأخيرة علامات على التطرّف ويُشتبه في أنه أراد تنفيذ هجوم انتحاري.
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