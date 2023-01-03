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بعد توقيفهم خلال حفلة مختلطة ليلة رأس السنة.. هذا مصير 4 لاعبين ايرانيين

Lebanon 24
03-01-2023 | 02:30
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قامت السلطات الإيرانية بالافراج عن عدد من لاعبي كرة القدم الذين أوقفوا خلال حضورهم حفلة مختلطة ليلة رأس السنة شرق طهران، وفق وسائل إعلام محلية.

 

وكانت وكالة "تسنيم" أفادت يوم الأحد الماضي عن توقيف لاعبين حاليين وسابقين خلال حفلة مختلطة في مدينة دماوند، من دون تفاصيل بشأن عددهم أو هويتهم، مشيرة الى أن بعضهم "لم يكونوا في حال طبيعية بعد استهلاكهم الكحول".

 

ومساء اليوم ذاته، أفادت وكالة "نادي المراسلين الشباب" المرتبطة بالتلفزيون الرسمي أنه "تم الإفراج عن كل لاعبي كرة القدم الذين حضروا حفلة عيد ميلاد في مدينة دماوند".

 

من جهتها، أفادت وكالة "فارس" أن عدد اللاعبين كان أربعة، وأن اثنين منهم يلعبان في نادي استقلال، أحد أبرز الأندية في طهران وعلى مستوى البلاد.

 

ويعاقب القانون في إيران شرب المشروبات الكحولية أو بيعها، كما يمنع الاختلاط في بعض الأماكن العامة والرقص المختلط بين الجنسين. (سكاي نيوز)

 

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