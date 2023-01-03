قمة أوروبية أوكرانية مرتقبة في كييف... اليكم التفاصيل

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يعقد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قمة في كييف في الثالث من شهر شباط المقبل لمناقشة الدعم المالي والعسكري، حسب ما أعلن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.وذكر البيان أن زيلينسكي ناقش تفاصيل هذا الاجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في أول مكالمة هاتفية يجريها هذا العام. وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على تكثيف العمل التحضيري لهذه القمة.وتحدث الجانبان عن توريد أسلحة مناسبة، وتطرقا لبرنامج مساعدات مالية جديد بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا.وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية مسؤوليتها عن هجوم ماكييفكا الذي تسبب بمقتل 78 مجندا روسيا، بحسب ما تحدثت مصادر موالية لروسيا في دونيتسك.وزارة الدفاع الروسية قالت بدورها إن الهجوم الذي استهدف معسكر تجنيد مؤقتا في ماكييفكا شرقي دونيتسك قتل 63 شخصا.وذكرت الوزارة أن الهجوم الأوكراني تم تنفيذه بصواريخ هيمارس شديدة الانفجار، وأن الدفاعات الجوية أسقطت اثنين منها.كما قال مصدر أمني موال لروسيا، إن هجوم ماكييفكا تم بعد السماح للمجندين في معسكر التدريب باستخدام هواتفهم، وإن أوكرانيا حددت إحداثيات مواقع المجندين بعد استخدامهم للهواتف.وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تخطيط روسي منذ فترة طويلة لتنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة، بهدف استنزاف أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أن موسكو تعتمد على فكرة إرهاق قوات بلاده وأنظمتها الدفاعية المضادة للطائرات. (الحدث)