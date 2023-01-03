"مقامرة" بوتين الأخيرة.. ماذا سيحدث إذا فشل الهجوم؟

يقال إن روسيا تسعى لشن هجوم كبير على أوكرانيا في الأشهر المقبلة. قد يعتمد إرث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسلطته وحتى حياته على نصر حاسم لتبرير الضرر الهائل الذي ألحقه ببلده، ناهيك عن أوكرانيا، منذ بدء الحرب.

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وبحسب صحيفة "ذا تيلغراف" البريطانية، "بالنظر إلى حجم روسيا، وتاريخها في محاربة صراعات القوى البشرية الجماعية، ومعاملة قواتها على أنها مستهلكة، يبدو أن البعض يعتقد أنه يمكنه الحفاظ على هذا الأمر إلى أجل غير مسمى تقريبًا. في الواقع، على الرغم من ذلك، فإن خسائر المعارك هذه قد تكون نقطة ضعف بوتين. كانت خطته الأولية تتمثل في هزيمة أوكرانيا بسرعة وترويع الغرب. من الواضح أن صغر حجم قوته - 190 ألف رجل فقط - لم يكن يهدف إلى صراع طويل الأمد ضد معارضة شديدة. مع اندلاع الحرب، ركز جنرالاته على قتل أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين، بشكل رئيسي بقذائف المدفعية الحاشدة والصواريخ الباليستية، بينما كانوا على استعداد للتخلي عن الأراضي للحفاظ على جيشهم القليل الانتشار".

وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، كانت تلك التعبئة محفوفة بالصعوبات، على الأقل مئات الآلاف من الرجال الروس الذين فروا من البلاد لتجنب القتال، مصحوبة باحتجاجات كبيرة مناهضة للكرملين. وتشير التقديرات إلى أنه تم نشر حوالي 100 الف عنصر من القوات التي تم حشدها حديثًا حتى الآن - وهو ما يكفي بالكاد لتعويض الخسائر المتكبدة. وبغض النظر عن نقص التدريب ونقص المعدات لدى هؤلاء المجندين الجدد، فإن موسكو في الوقت الحاضر ببساطة لا تملك العدد الكافي للتغلب بشكل حاسم على مقاومة الجيش الأوكراني المنضب".

وأضافت الصحيفة، "مهما حدث، فمن الواضح أن موسكو قلقة بشأن قدرتها على تكوين قوات كافية، حتى من خلال التجنيد الإجباري وجولة أخرى محتملة من التعبئة. تم إجبارها على تعليق الامتيازات للرجال الذين يتطوعون أو يتم استدعاؤهم للقتال في أوكرانيا، بما في ذلك فترة سماح على سداد القروض ووقف الإجراءات القانونية ضد الجنود المحتملين. كما يشعر الكرملين بالقلق أيضًا من التعبئة الإجبارية التي تزيد من المعارضة في مدنه الرئيسية، وبالتالي فقد ركز التجنيد بشكل غير متناسب على المناطق النائية والفقيرة من البلاد. وهي تعتمد بالفعل على الأقليات العرقية - في كثير من الأحيان مع ولاء أقل لموسكو - مما يساهم بشكل أكبر في مشاكل الروح المعنوية وضعف الفعالية القتالية".



وبحسب الصحيفة، "ومن المحتم أن تكون الخسائر في صفوف هذه الأقليات غير متناسبة، مما يسهم في الاضطرابات في بعض المناطق. روسيا هي اتحاد خاض حروبا، لا سيما في الشيشان، لمحاولة الحفاظ على تماسكها. سوف يدرك بوتين التهديد الذي بدأ يظهر على الاستقرار الروسي، وقادر على تقويض الصورة الذاتية لبطرس الأكبر الجديد الذي دفعه لاستعادة أوكرانيا. كان عدد سكان روسيا أيضًا في دوامة هبوط خلال الاعوام الثلاثين الماضية، بسبب عقود من الفقر والركود منذ سقوط الاتحاد السوفيتي ".

وختمت الصحيفة، "ما يعنيه كل هذا هو أنه إذا شنت روسيا هجومًا كبيرًا في العام الجديد، فلن تكون مجرد مرحلة أخرى في صراع يمكنهم مواجهته لسنوات، بل مقامرة أخيرة يائسة. يعتمد مستقبل أوكرانيا ليس فقط على ما إذا كان بإمكانها الدفاع عن الأراضي التي تسيطر عليها الآن، ولكن أيضًا على قدرتها على إلحاق خسائر كافية بجيش بوتين، وإجباره على مزيد من التعبئة، وزيادة عدم الاستقرار داخل روسيا، وإجبار موسكو على الجلوس الى طاولة المفاوضات".