نتائج سيئة.. لهذا السبب لا يجب على أميركا "إهمال" إيران!

حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الربحية، ومقرها أوسلو، هذا الأسبوع من أن الجمهورية الإسلامية تستعد لإعدام ما يصل إلى 100 إيراني بسبب احتجاجاتهم المناهضة للنظام.

وبحسب موقع "ذا ناشونال انترست" الأميركي، "في غضون ذلك، تستمر أنشطة إيران النووية غير المشروعة على قدم وساق، مما يجعلها أقرب من أي وقت مضى إلى صنع قنبلة. وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال سياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه إيران ترقى إلى مرتبة الإهمال الاستراتيجي. إن نهج عدم التدخل مع طهران اليوم سيتطلب اهتمام بايدن لاحقًا، لكن بتكلفة أكبر بكثير، ومن المحتمل أن تشمل المواجهة العسكرية".

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وتابع الموقع، "تعتمد سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران حاليًا على الأمل في ألا تكثف طهران سلوكها الخبيث في الوقت الذي تركز فيه واشنطن على أولويات أخرى، كتسليح أوكرانيا، والتنافس مع الصين، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا المحلية. ها هو الغرب يتحوط في رهاناته: إذا فشلت الانتفاضة الإيرانية، فإن الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، يبقى خيارًا لرشوة طهران للامتناع مؤقتًا عن الاندفاع نحو الأسلحة النووية. ويبدو أن الغرب غير مهتم بأن إحياء الصفقة سيضخ حوالى تريليون دولار من العائدات لإيران بحلول عام 2030، مما يساعد النظام على إحكام قبضته على السلطة، وقمع شعبه، ومهاجمة الدول المجاورة له".

وأضاف الموقع، "علاوة على ذلك، اعترف بايدن بأنه لن يتحدى التقدم النووي المتصاعد لإيران، والذي جعل طهران في وضع يسمح لها بصنع يورانيوم يستخدم في صنع الأسلحة الذرية في أقل من شهر. واعترف الرئيس أمام الكاميرا بأن خطة العمل الشاملة المشتركة ماتت، لكن إدارته لن تعلن زوالها. قد يعتقد بايدن أن القيام بذلك من شأنه أن يدفع النظام إلى الاندفاع نحو العتبة النووية. وما كانت ردة فعل طهران؟ لا زالت مستمرة في التحرك نحو العتبة النووية".

وبحسب الموقع، "إن أوضح مؤشر على أن سياسة واشنطن تجاه إيران تعتمد على الأمل الكامن في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، هو في أن الإدارة لم تحاول إقناع فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا، التي لا تزال أطرافًا في خطة العمل الشاملة المشتركة، بالبدء في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران. لقد فشلت إدارة بايدن في تعلم بديهية أساسية للسياسة الخارجية الأميركية والاستراتيجية الكبرى: إن تقليص القوة الأميركية لا يترك سوى الفوضى".

وتابع الموقع، "يبدو أن تحفظ واشنطن على مساعدة الشعب الإيراني متجذر في الخوف من توريط الولايات المتحدة في مغامرات تغيير النظام الأجنبي الفوضوية. ومع ذلك، إذا لم تحاول الولايات المتحدة على الأقل الخروج بنتائج إيجابية في إيران، فستفقد أفضل فرصة لها منذ سنوات لمساعدة الشعب الإيراني على طرد مضطهديه. سيكون للفشل في التصرف عواقب. إن إغراء طهران للاندفاع نحو الأسلحة النووية يتزايد فقط في ضوء انعدام الأمن الذي يعاني منه النظام في الداخل. ففي ظل عدم وجود مقاومة دولية، تحشد إيران المزيد والمزيد من اليورانيوم العالي التخصيب وتحصين قدراتها الخارقة تحت الأرض".

وأضاف الموقع، "يساعد الحكم الذاتي النسبي لروسيا في مهاجمة جيرانها في تفسير سبب سعي إيران الآن للحصول على أسلحة نووية: يمتنع الغرب عن التدخل المفرط في أوكرانيا خوفًا من أن تستخدم موسكو القنابل الذرية. ومع ذلك، فإن إيران المسلحة نوويًا ستغير اللعبة في الشرق الأوسط، مما يوفر للجمهورية الإسلامية غطاءً لدفع الهجمات التقليدية ضد خصومها الإقليميين ومواصلة سعيها للهيمنة الإقليمية، مع ترسيخ قبضتها على السلطة".

وبحسب الموقع، "يجب على واشنطن أن تتبنى سياسة دعم اقوى للشعب الإيراني من خلال الجمع بين العقوبات الاقتصادية المستهدفة والعقوبات ضد مسؤولي النظام. كما ويجب على بايدن إقناع شركائه الأوروبيين بضرورة إنهاء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي المنتهي. وعوضاً عن ذلك، ينبغي عليهم إحياء حملة الضغط الأقصى عبر المحيط الأطلسي ضد إيران للقضاء على مصادر الدخل لطهران في الخارج. ويجب على إدارة بايدن أن تفرض عقوباتها النفطية على إيران بشكل كامل من خلال معاقبة الكيانات الصينية والسورية والإيرانية وغيرها من الكيانات الأجنبية التي تنقل وتشتري النفط الإيراني وتحافظ على اقتصاد الدولة قائمًا".

وختم الموقع، "سيؤدي الإهمال الاستراتيجي لسياسة أميركا تجاه إيران إلى نتائج أسوأ بكثير حيث يقتل النظام الأبرياء في الداخل، ويساعد روسيا على قتل الأوكرانيين في الخارج، ويسير نحو الأسلحة النووية. إذا فشلت الولايات المتحدة في التصرف في العام الجديد، فقد يكون العمل العسكري البديل الوحيد لها".