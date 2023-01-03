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عربي-دولي
مصر.. إحباط تهريب مخدرات بقيمة مليون دولار!
Lebanon 24
03-01-2023
|
04:30
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أعلنت السلطات الأمنية المصرية، الاثنين، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات تقدر قيمته بقرابة 26 مليون جنيه بمدينة السويس.
ورصدت الجهات الأمنية المصرية نشاط عصابة اعتزمت نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها.
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وقامت العصابة بإعداد مخازن سرية بسيارتين "نقل بالمقطورة" وسيارة أخرى لتنفيذ عملية التهريب، وفقا لبيان لـ"وزارة الداخلية المصرية".
وبحسب قناة "الحرة"، فقد استهدف الأمن المصري العصابة وتمكن من ضبط "متهمين اثنين" حال استقلالهما سيارة نقل بمقطورة بمنطقة شرق قناة السويس.
كذلك، ضبط 2 من المتهمين لحظة صعودهما بسيارة بمدينة المنوفية (شمال القاهرة).
وأسفرت عمليات التفتيش عن "ضبط 350 كيلو غرام من مخدر الحشيش، 50 كيلو جرام كمية لمخدر من مخدر الهيدرو"، بحسب بيان الداخلية.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ26 مليون جنيه تقريبا، بما يعادل نحو مليون دولار.
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