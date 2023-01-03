عبر اتصال.. البحرين وإسرائيل تؤكدان عزمهما "تطوير التعاون"

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بحث وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني الاثنين مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين تطور الأوضاع في المنطقة ومسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.وأشارت الوكالة إلى أنّ الزياني قدم في اتصال هاتفي، التهاني لنظيره الإسرائيلي على توليه منصبه في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مُعرباً عن "التطلع لتطوير التعاون الثنائي" و"المضي قدماً في تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة في مختلف المجالات".من جانبه، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى "أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال المحادثة استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، و"التأكيد على أهمية الارتقاء بها إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة"، إضافة إلى بحث الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا محل الاهتمام المشترك.وسبق أن أكدت البحرين أنها ستواصل بناء علاقاتها مع إسرائيل حتى بعد عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكمة الإسرائيلية.وفي تشرين الثاني الماضي، دعا نتنياهو ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لزيارة إسرائيل.