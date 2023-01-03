بالأرقام.. إليكم حجم خسائر أثرياء العالم خلال العام 2022!

نشرت وكالة "بلومبرغ" مؤخراً تقريراً حول الخسائر المادية التي تكبدها أغنى 500 شخص في العالم خلال العام 2022، والبالغة نحو 1.4 تريليون دولار أميركي.

وبحسب التقرير، فقد انخفضت ثروة أغنى شخصٍ في العالم وهو إيلون ماسك خلال نيسان الماضي، بنحو 39 مليار دولار وذلك عقب دخوله في صفة شراء شركة "تويتر" التي استنزفت قيمة أسهم شركة "تيسلا".

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وخسر رجال أعمال روس وصينيون مليارات الدولارات، ومحيت ثروات العديد منهم، بسبب الجهود المضنية لاحتواء "كوفيد"، وسوق العقارات المتعثرة، والتدقيق المتزايد في صناعة التكنولوجيا، والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.



وفي ما يلي قائمة بأبرز الأرقام الواردة في التقرير:



إيلون ماسك: بلغت خسارته في نيسان الماضي 39 مليار دولار.

الثروات الصينية: خسر أغنياء بكين في 14 آذار الماضي بسبب تفاقم الوباء نحو 164 مليار دولار.

- رجال الأعمال الروس: بلغ مجموع خسائر الأغنياء الروس في شباط الماضي نحو 46.6 مليار دولار.

- مارك زوكربيرغ: بلغت خسائره حتى منتصف أيلول الماضي نحو 71 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فقد شهد أصحاب المليارات الـ58 إنخفاضاً متوسطاً في قيمة أصولهم بنسبة 58%. مع هذا، فقد انهارت بورصة العملات المشفرة ومحيت ثروة صاحبها الشاب صمويل بانكمان في أقل من أسبوع والمقدّرة بـ16 مليار دولار. (عربي21 - بلومبيرغ)