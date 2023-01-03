Advertisement

عربي-دولي

بالأرقام.. إليكم حجم خسائر أثرياء العالم خلال العام 2022!

Lebanon 24
03-01-2023 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1025455-638083459454683772.jpg
Doc-P-1025455-638083459454683772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت وكالة "بلومبرغ" مؤخراً تقريراً حول الخسائر المادية التي تكبدها أغنى 500 شخص في العالم خلال العام 2022، والبالغة نحو 1.4 تريليون دولار أميركي.
 
وبحسب التقرير، فقد انخفضت ثروة أغنى شخصٍ في العالم وهو إيلون ماسك خلال نيسان الماضي، بنحو 39 مليار دولار وذلك عقب دخوله في صفة شراء شركة "تويتر" التي استنزفت قيمة أسهم شركة "تيسلا".
Advertisement
 
وخسر رجال أعمال روس وصينيون مليارات الدولارات، ومحيت ثروات العديد منهم، بسبب الجهود المضنية لاحتواء "كوفيد"، وسوق العقارات المتعثرة، والتدقيق المتزايد في صناعة التكنولوجيا، والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي ما يلي قائمة بأبرز الأرقام الواردة في التقرير:

إيلون ماسك: بلغت خسارته في نيسان الماضي 39 مليار دولار.
الثروات الصينية: خسر أغنياء بكين في 14 آذار الماضي بسبب تفاقم الوباء نحو 164 مليار دولار.
- رجال الأعمال الروس: بلغ مجموع خسائر الأغنياء الروس في شباط الماضي نحو 46.6 مليار دولار.
- مارك زوكربيرغ: بلغت خسائره حتى منتصف أيلول الماضي نحو 71 مليار دولار.
 
وبحسب التقرير، فقد شهد أصحاب المليارات الـ58 إنخفاضاً متوسطاً في قيمة أصولهم بنسبة 58%. مع هذا، فقد انهارت بورصة العملات المشفرة ومحيت ثروة صاحبها الشاب صمويل بانكمان في أقل من أسبوع والمقدّرة بـ16 مليار دولار. (عربي21 - بلومبيرغ)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2023-01-03
14:25 | 2023-01-03
14:00 | 2023-01-03
13:50 | 2023-01-03
13:30 | 2023-01-03
12:30 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website