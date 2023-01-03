استشهادُ فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي في مخيم بالضفة الغربية

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وأفادت وزارة الصحة في منشور على فيسبوك بـ"استشهاد الطفل، آدم عصام شاكر عياد (15 عاما) برصاصة بالصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بيت لحم فجر اليوم".وذكر سكان من مخيم الدهيشة لوكالة "فرانس برس" أن مواجهات بين شبان ألقوا الحجارة والجيش الإسرائيلي وقعت عقب مداهمة الجيش الإسرائيلي للمخيم واعتقال أحد سكانه.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن فتى آخر أصيب بالرصاص وحالته مستقرة.وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية في المدينة الإضراب الشامل حداداً على استشهاد الفتى.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن حجارة وزجاجات حارقة ألقيت على ضباط شرطة الحدود خلال عملية في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، بحسب "فرانس برس".وجاء في البيان: "القوات أطلقت النار باتجاه أشخاص ألقوا قنابل المولوتوف".وعياد هو ثالث فلسطيني تقتله القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ مطلع العام، بعد استشهاد فلسطينيين اثنين، الاثنين، بالرصاص في مدينة جنين، حيث اندلعت اشتباكات عندما هدم الجيش منزلي فلسطينيين متهمين بقتل جندي إسرائيلي في أيلول الماضي.واستشهد أكثر من 150 فلسطينيا و26 إسرائيليا العام الماضي في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، بحسب حصيلة لوكالة "فرانس برس"، حيث اعتبرت الأمم المتحدة أن العام 2022 هو من أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية منذ 2005.