زيلينسكي: روسيا تخطط لحملة هجمات بطائرات مسيرة إيرانية

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وفي خطابه، مساء الاثنين، قال زيلينسكي: "لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجوم مطول بواسطة طائرات شاهد الإيرانية".ولفت إلى أنّ هدف موسكو هو كسر مقاومة أوكرانيا من خلال "استنفاد شعبنا وطاقتنا"، وذلك بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية.ويأتي ذلك في وقت يستكشف الجيش الروسي بوتين سبل تعزيز الثقة في جهوده الحربية، والتي تضررت في الأشهر الماضية بسبب الهجوم الأوكراني المضاد المدعوم بأسلحة وفرها الغرب لكييف، ما أثار انتقادات في بعض الدوائر الروسية لأداء الجيش.وفي وقت سابق الاثنين، أطلقت القوات الأوكرانية صواريخ على منشأة في دونيتسك، كان جنود روس يتمركزون بها، ما أسفر عن مقتل 63 منهم، في واحد من أكثر الهجمات دموية على القوات الروسية منذ بدء الحرب.