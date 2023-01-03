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عربي-دولي

إيلون ماسك أعلن الأمر.. "تويتر" على موعد مع خطوة مُرتقبة هذا الشهر

Lebanon 24
03-01-2023 | 09:30
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منذ أن استحوذ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على منصة "تويتر" في تشرين الأول الماضي، والتغيرات الدراماتيكية تتولى، والحلقة الأحدث فيها ستتم في وقت لاحق من يناير الجاري.

وأعلن إيلون ماسك أن نظام التنقل في "تويتر" سيتغير هذا الشهر. وعملياً، فإن النظام الجديد سيسمحُ لمستخدمي موقع التدوين المصغر بالتنقل السريع بين التغريدات والموضوعات و"الترندز" (الموضوعات الأكثر رواجا).
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وبعدما أشارت تقارير إخبارية إلى هذا النظام، أكد إيلون ماسك في تغريدة وجوده، موضحاً أنّ النظام الجديد سيكون أسرع من النظام الحالي في عملية التنقل، وستكون جانبية وليست طولية، وستتيح التنقل بين الموضوعات الموصى بها للمستخدم وتغريدات الحسابات التي يتابعها و"الترندز" والموضوعات.

وقال إيلون ماسك إنه حتى ذلك الوقت، سيكون بوسع المستخدمين الاعتماد على الأدوات الحالية المتمثلة في النجمة الموجودة في أعلى اليمين، والتي تتيح كيفية التحكم في الخط الزمني.

وشهد "تويتر" سلسلة تغيرات كبيرة في عهد ماسك، كان من بينها دفع رسوم شهرية تبلغ 8 دولارات لقاء الاحتفاظ بعلامة التوثيق الزرقاء،

وكشف عدد الذين يشاهدون التغريدة لكل المستخدمين وليس للمستخدم الذي نشرها، كما كان في السابق.
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