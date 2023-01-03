Advertisement

عربي-دولي

في أوروبا.. هل تعافت حركة الطيران خلال الـ2022؟

Lebanon 24
03-01-2023 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1025490-638083493219683563.jpg
Doc-P-1025490-638083493219683563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استعادت حركة الطيران في أوروبا العام الماضي 83 بالمئة من المستوى الذي كانت عليه في 2019 قبل أزمة جائحة كورونا، وهو انتعاش "متين" مدفوع بالشركات منخفضة التكاليف والوجهات في جنوب أوروبا، وذلك بحسب أعلنت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول).
Advertisement

وأجلت هيئة مراقبة الملاحة الجوية توقعاتها بالعودة إلى أرقام ما قبل كوفيد بحلول عام 2025، مشيرة في عرض تقديمي على موقعها الإلكتروني إلى ضعف الانتعاش الاقتصادي والتضخم ومخاطر استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

واستقبلت شركات الطيران والمطارات الأوروبية نحو ملياري مسافر العام الماضي مقابل 2.42 مليار في 2019 مع "تباينات كبيرة" بين الدول وشركات الطيران. وتشمل هذه الأرقام جميع الرحلات المغادرة والوافدة إلى الأراضي الأوروبية.

ولم تستعد ألمانيا في 2022 سوى 75 بالمئة من حركة الملاحة ما قبل الأزمة وفرنسا 86 بالمئة وإسبانيا 91 بالمئة والبرتغال 96 بالمئة. وبلغت حركة الملاحة الجوية في اليونان 101 بالمئة من الحجم المسجل قبل ثلاث سنوات و137 بالمئة في ألبانيا، بحسب وكالة فرانس برس.

من ناحية شركات الطيران، فإن تلك منخفضة الكلفة خرجت أقوى من الأزمة واستعادت 85 بالمئة من حركة الملاحة في 2019 مقابل 75 بالمئة لشركات الطيران التقليدية.

وعززت "راين اير" مكانتها الأولى في أوروبا حيث قامت العام الماضي بما يعادل 109 بالمئة من رحلاتها التي أمنتها قبل ثلاث سنوات تماما مثل شركة فولوتيا.
 
ومثلت رحلات "اير فرانس" 80 بالمئة من مستوى 2019 ولوفتهانزا 72 بالمئة وهي أفضل بقليل من "بريتيش ايرويز" مع 71 بالمئة، وفقا ليوروكونترول التي قالت أيضاً إن الطيران الأوروبي قاوم العاصفة عام 2022.

وبعد المتحور أوميكرون في مطلع العام ثم الحرب الأوكرانية، "استعادت الملاحة الجوية 86 بالمئة (من مستوى 2019) في أيار وسجلت حتى نهاية العام معدل 86 بالمئة إلى 88 بالمئة".

وتتوقع يوروكونترول أن يصل عدد الرحلات الجوية السنوية في مجالها هذا العام إلى 92 بالمئة من العدد المسجل في 2019 لكنها تتوقع أيضا عاما "صعبا"، والتحدي هو الحد من التأخير وهي ظاهرة أثرت على عدد كبير من المسافرين خاصة مطلع صيف 2022.

وجراء النقص الكبير في القوى العاملة في المطارات، بلغ عدد الرحلات الوافدة والمغادرة 72 بالمئة و66 بالمئة من إجمالي الرحلات أي 6 أو 7 نقاط مئوية أقل من 2019.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-01-03
10:30 | 2023-01-03
10:00 | 2023-01-03
09:45 | 2023-01-03
09:30 | 2023-01-03
09:00 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website