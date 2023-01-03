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عربي-دولي
الأردن.. وفاة عائلة باكستانية جراء حريق شب داخل خيمهم
Lebanon 24
03-01-2023
|
09:00
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قضى 5 باكستانيين هم أب وأم وأطفالهما الثلاثة في حريق شب بخيمهم في محافظة الكرك وسط الأردن، وفق ما أفاد مصدر أمني أردني "فرانس برس".
ونقل بيان عن الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قوله إن "فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك (118 كلم جنوب عمان) أخمدت فجر الثلاثاء حريقا شبّ في خيمتين بمنطقة غور المزرعة نتج عنها وفاة خمسة أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية نتيجة تعرضهم لحروق بالغة.
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وأوضح مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "فرانس برس" أن الضحايا هم من الجنسية الباكستانية ويعملون في الزارعة.
ومن جهته، قال مدير الطب الشرعي في إقليم الجنوب الطبيب حسن هواري أن "جثث خمسة أشخاص وصلت للطب الشرعي نتيجة تعرضهم لحروق تفحمية أدت الى وفاتهم.
وأضاف أن "الجثث تعود لأب (34 عاما) وأم (31 عاما) وثلاث بنات (6 أعوام و8 أعوام و9 أعوام)".
وأكد السرطاوي قيام الأجهزة الأمنية بـ"فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق".
ولم يعرف بعد مصدر الحريق، ولكن في العادة تؤدي وسائل التدفئة البدائية والرخيصة إلى حصول مثل هذه الحرائق خصوصا وأن السعودية تتعرض لموجة برد ترافقها أمطار.
ويعمل آلاف الباكستانيين في الأردن خصوصا في الزراعة ويعيش أغلبهم في خيم أقيمت قرب المزارع التي يعملون فيها.
وفي 20 كانون الاول 2021، قضى 4 باكستانيين هم أب وأم وطفلاهما في حريق اندلع بخيمتهم في محافظة البلقاء الواقعة على بعد 30 كلم غرب عمان.
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