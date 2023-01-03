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العثور على 28 جثة.. هكذا قضت ليلة رأس السنة

Lebanon 24
03-01-2023 | 10:30
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عُثر على 28 جثة عشية رأس السنة في نونا، شمال غرب بوركينا فاسو، على ما  نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن الحكومة مساء الاثنين.

وقال المتحدث باسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوغو في بيان "تبلغت الحكومة بمأساة وقعت في نونا، عاصمة إقليم كوسي، ليل 30 إلى 31 كانون الأول"، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية "تفيد بمقتل 28 شخصاً". 
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واشار بيان الحكومة إلى أن تحقيقًا "فُتح على الفور للكشف عن  ملابسات المأساة وتحديد كافة المسؤوليات". ودعت الحكومة "السكان بأسرهم إلى التزام الهدوء... بانتظار نتائج التحقيق" ،مؤكدة "اتخاذ كافة الاجراءات للوقوف على هذا العنف غير المقبول".

وأشار المتحدث إلى أن "هذه المأساة وقعت في الوقت الذي بدأت فيه بوركينا فاسو عملية تعبئة لكل الشعب من أجل توحيد العمل في مكافحة الإرهاب". 

واوضح بيان صادر عن المدعي العام في محكمة نونا العليا أرميل سما، أن "معظم الضحايا، جميعهم من الذكور، قتلوا بإطلاق النار". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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