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عربي-دولي

ما سبب تأجيل نتنياهو زيارته للإمارات؟

Lebanon 24
03-01-2023 | 15:30
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يسافر إلى أبو ظبي الأسبوع المقبل كما كان مخططا له أصلا، وذلك بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للحرم القدسي، مما أثار إدانات دولية واسعة، بما في ذلك من الإمارات. (روسيا اليوم)
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