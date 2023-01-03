بينهم ترامب... إيران تتهم 94 أمركيا باغتيال سليماني

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أعلنت طهران أن بين المتهمين باغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، 94 أميركيا، بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، وقائد القيادة المركزية كينيث ماكنزي.وقال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، إن هناك قضيتين جنائيتين مفتوحتين بشأن القضية واحدة في النظام القضائي العراقي، والثانية في مثيله الإيراني للتعامل معها، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئتين القضائيتين في البلدين العام الماضي، وأنه تم "تبادل جيد للغاية للمعلومات والوثائق بين المؤسستين القضائيتين".وتوقع آبادي أن ينتهي العمل في وضع لائحة الاتهام، مع الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والعراق، وأشار إلى أنه "تمت كتابة المحتوى الرئيسي للائحة الاتهام ويقوم الزملاء القضائيون بمراجعتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها، وأن من المفترض أن يتم النظر في بيانات الفريق القضائي العراقي في لائحة الاتهام هذه الأسبوع المقبل".وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده أرسلت وكلاء قضائيين إلى 7 دول أخرى، "لأن المتهمين في هذه القضية ليسوا أميركيين فقط، بل لديهم شركاء من دول أخرى".وتحدث آبادي عن بعض دول المنطقة إضافة إلى دولتين أوروبيتين هما ألمانيا وإنكلترا، وأعرب عن أسفه لأن تلك الدول "لم تستجب بعد للطلبات القضائية المرسلة عبر القنوات الدبلوماسية". (روسيا اليوم)