هجوم روسي كبير بمسيرات إيرانية.. هذا ما حذر منه زيلينسكي





وفي خطاب ألقاه ليل الاثنين، حذر زيلينسكي من أنه في اليومين اللذين أعقبا استقبال العالم في عام 2023 أوقفت أوكرانيا أكثر من 80 غارة بمسيرات. وقال "لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تخطط لهجوم مطول بالطائرات بدون طيار".

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وقال زيلينسكي إن روسيا تتطلع إلى استنفاد "شعبنا، ودفاعنا الجوي، وقطاع الطاقة لدينا" من خلال قصف البلاد باستمرار بضربات جوية وهي استراتيجية تستخدمها موسكو منذ شهور، لكنها تصاعدت مع حلول فصل الشتاء". حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن كييف حصلت على معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تخطط لهجوم كبير باستخدام مسيرات شاهد الإيرانية.وفي خطاب ألقاه ليل الاثنين، حذر زيلينسكي من أنه في اليومين اللذين أعقبا استقبال العالم في عام 2023 أوقفت أوكرانيا أكثر من 80 غارة بمسيرات. وقال "لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تخطط لهجوم مطول بالطائرات بدون طيار".وقال زيلينسكي إن روسيا تتطلع إلى استنفاد "شعبنا، ودفاعنا الجوي، وقطاع الطاقة لدينا" من خلال قصف البلاد باستمرار بضربات جوية وهي استراتيجية تستخدمها موسكو منذ شهور، لكنها تصاعدت مع حلول فصل الشتاء".

وقال مخاطبا الطيارين الأوكرانيين والمسؤولين عن الدفاع الجوي "الآن هو الوقت الذي يجب أن يكون فيه كل من يشارك في حماية السماء منتبهًا بشكل خاص". وتابع: "مهمتنا هي أن نمنح أوكرانيا نجاحات كل يوم بإسقاط الطائرات والصواريخ ومنح الحد الأدنى من انقطاع التيار الكهربائي".

وحث زيلينسكي قواته على الخطوط الأمامية، لا سيما تلك التي تقاتل في مناطق مثل باخموت على الاستمرار في الصمود وسط ظروف الشتاء القاسية، والتي من المحتمل أن تبطئ القتال في مناطق أخرى مثل خيرسون.



وقال "بغض النظر عن مدى صعوبة الأمر الآن، يجب أن نتحمله. حتى يكون الأمر أسهل في نهاية هذا الشتاء". (الحدث)