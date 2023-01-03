زاخاروفا: وزير الثقافة الليتواني بحاجة للحجر العقلي عليه

ردت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الثقافة الليتواني سيموناس كيريس، حول ضرورة "الحجر على الثقافة الروسية"، وأكدت أنه بحاجة للحجر العقلي عليه منذ أمد.



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وأضافت ساخرة: "تصريح كيريس يستحق جائزة عالمية إما نوبل أو داروين". (روسيا اليوم) وقالت زاخاروفا: "سيموناس، وزير انعدام الثقافة، يمكنني إسعادك. وفقا لتصريحاتك، فأنتم تقبعون في الحجر العقلي منذ وقت طويل".وأضافت ساخرة: "تصريح كيريس يستحق جائزة عالمية إما نوبل أو داروين". (روسيا اليوم)