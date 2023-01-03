رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي في ذمّة الله

نعى رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي، الذي توفى مساء اليوم.







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ووصف الخصاونة المجالي بأنه "أحد رجالات الأردن البارزين والقامة الوطنية والسياسية الأردنية".

وشغل المجالي منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع بين الأعوام 1993 و1995، ورئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع عامي 1997 - 1998.





كما شغل منصب وزير الصحَّة ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزيرا للتربية والتَّعليم ومستشارا للملك الراحل الحسين بن طلال، كما كان عضوا في مجلس الأعيان لأكثر من مرة ورئيسا للجامعة الاردنية، ومديرا عاما للمؤسسة الطبية العلاجية.





وتولّى أيضاً المجالي رئاسة الوفد الأردني لمباحثات السلام حول الشرق الأوسط.

والمجالي من مواليد الكرك عام 1925، وحاصل على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى والثانية ووسام النهضة ووسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى والثانية والعديد من الأوسمة العالمية.