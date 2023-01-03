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عربي-دولي

مجلس النواب الأميركي يفشل في اختيار رئيسه من الجولة الأولى

Lebanon 24
03-01-2023 | 15:42
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أشارت قناة CBS News التلفزيونية الى أنه لأول مرة منذ حوالى 100 عام يفشل مجلس النواب الأميركي في اختيار رئيساً له من الجولة الأولى. بعد عدم جمع الجمهوري كيفن مكارثي للأصوات الكافية.


ولم يتمكن النائب عن ولاية كاليفورنيا مكارثي، من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعكس الخلافات في قلب حزب الجمهوريين المعارض الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في تشرين الثاني.
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ويحتاج انتخاب "رئيس مجلس النواب"، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتا.


وجمع كيفن مكارثي في الدورة الأولى 203 أصوات فقط، وقرر 19 نائباً من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه. وسيستمر النواب في التصويت حتى انتخاب رئيساً للمجلس.


وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أمس أن "مجموعة" من الجمهوريين تحاول منع مكارثي من تولي منصب المتحدث. ولوحظ في الأيام الأخيرة، أن مكتب مكارثي أجرى مفاوضات مكثفة داخل الحزب الجمهوري، في محاولة لجمع العدد المطلوب من المؤيدين، لكنه لم يتمكن من حل الخلافات مع "أشد المنتقدين" الذين وعدوا بالتصويت ضده.
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