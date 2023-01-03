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عربي-دولي

عن المحادثات بين بوتين وأردوغان.. ماذا أعلن الكرملين؟

Lebanon 24
03-01-2023 | 16:04
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن مباحثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان غداً.


وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في وقت سابق، إن أردوغان سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الأربعاء.
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المصدر: روسيا اليوم
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