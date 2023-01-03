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عربي-دولي

الجمهوريون يتسلّمون النواب الأميركي

Lebanon 24
03-01-2023 | 18:00
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أدّى المشرعون الأميركيون الجدد الذين انبثقوا عن انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني الماضي، أمس، اليمين لمدة عامين، في خطوة تعطي الأغلبية رسمياً في مجلس النواب للجمهوريين الذين يعدون العدة لخوض حرب مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن، لكن عليهم أولاً تجاوز انقساماتهم حول انتخاب رئيس مجلس النواب، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، وهو أمر غير محسوم بسبب الانقسامات الكبيرة في صفوف الحزب.
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للمرة الأولى منذ تنصيبه، سيتعين على بايدن التعامل مع برلمان منقسم بعد أن بقي حزبه الديموقراطي مسيطراً على مجلس الشيوخ، لكن المعارضة الجمهورية فازت بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
ورغم الأغلبيات الضئيلة، كان الكونغرس الذي هيمن عليه الديموقراطيون من 2021 حتى 2023 أحد أكثر مجالس الكونغرس إنتاجية في التاريخ الحديث، فسنّ جميع أنواع التشريعات معظمها من الحزبين حول التصنيع والبنى التحتية والتحكّم باستخدام الأسلحة وأزمة المناخ. لكن محللي خطوات واشنطن يخشون انتهاء عصر التعاون بين الحزبين، مع توقّع دخول العملية التشريعية طريقاً مسدوداً فيما يتوعّد الجمهوريون بأجندة تحقيقات صارمة في معظم جوانب إدارة بايدن.

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