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عربي-دولي

روسيا: ارتفاع عدد قتلانا في هجوم ماكيفكا لـ89.. والسبب الهواتف

Lebanon 24
03-01-2023 | 20:26
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس في القصف الأوكراني على ماكيفكا في دونيتسك ليلة رأس السنة إلى 89 قتيلا.
وأفاد بيان مصور للوزارة أن القوات الروسية: "تمكنت من تدمير 4 قاذفات هيمارس استهدفت عسكرييها في ماكيفكا".
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وأكدت موسكو أن "السبب الرئيس لهجوم ماكيفكا هو الاستخدام الجماعي للهواتف المحمولة، رغم الحظر المفروض"، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في ملابسات الهجوم.
وأضاف البيان: "نتخذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرار هذه الفاجعة، وسيعاقب المسؤولون بعد اكتمال التحقيقات".
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