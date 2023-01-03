مطالب ألمانية بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

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تتزايد في البرلمان الألماني المطالبات بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لا سيما بعدما قدمت مجموعة نشطاء سياسيين طلبات للبرلمان باتخاذ إجراء مماثل ضد الحرس الثوري.وتأتي المطالبات الألمانية بعد تقارير بريطانية أشارت إلى العزم على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.وأكدت المصادر أن الإعلان سيتم في غضون أسابيع، بدعم من وزير الأمن البريطاني ووزيرة الداخلية.فقد كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة البريطانية تعمل على تصنيف الميليشيا إرهابية قريباً، وذلك وفقا لصحيفة "تيليغراف".كما تابع التقرير أن هذه الخطوة التي سيتم الإعلان عنها في غضون أسابيع، تحظى بدعم وزير الأمن البريطاني توم توجندهات، ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان.