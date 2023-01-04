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عربي-دولي
بعد 3 محاولات فاشلة.. إرجاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الأميركي
Lebanon 24
04-01-2023
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أرجأ مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، جلسة انتخاب رئيس له بعد 3 جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي رئيساً للمجلس.
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وخلال جولات الاقتراع الثلاث المتتالية فشل مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترمب بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي، حيث اعتبروه هؤلاء معتدلا أكثر ممّا ينبغي.
وعكس موقف أنصار ترمب عمق الخلافات في قلب حزب الجمهوريين المعارض الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في نوفمبر.
ويحتاج انتخاب "رئيس مجلس النواب"، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتا.
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