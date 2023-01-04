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عربي-دولي

هجوم مسلّح يودي بحياة 5 في جنوب شرق مالي

Lebanon 24
04-01-2023 | 00:30
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أعلنت السلطات المالية، عن هجوم مسلّح استهدف مركزاً للإسعافات الأولية، في ماركاكونجو في جنوب شرق البلاد. ما أودى بحياة عنصري إطفاء و3 مدنيين.

وقالت وزارة الأمن والحماية المدنية، في بيان، إنّ "قوات الدفاع والأمن تتّخذ كلّ الإجراءات للبحث عن مرتكبي هذا العمل الدنيء وتحديد هوياتهم واعتقالهم حتى يحاسبوا على أفعالهم.
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وتندر الهجمات في المنطقة التي وقع فيها الهجوم، لكنّ مالي، الدولة الحبيسة في منطقة الساحل، تشهد منذ عقد من الزمن تمرّداً من جانب متطرفين امتدّ إلى جارتيها النيجر وبوركينا فاسو، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا بين مدنيين وعسكريين وتهجير أكثر من مليوني شخص من ديارهم بالدول الثلاث.
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