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عربي-دولي

البيت الأبيض: بايدن وكيشيدا سيناقشان برامج كوريا الشمالية الصاروخية

Lebanon 24
04-01-2023 | 01:30
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أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في واشنطن في 13 كانون الثاني الجاري.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وكيشيدا سيناقشان برامج بيونج يانج الصاروخية الباليستية والنووية، وكذلك الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
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وأضاف أن بايدن وكيشيدا سيبنيان على جهود الدفع لإبقاء منقطة الإندو-باسيفيك "حرة ومفتوحة".
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