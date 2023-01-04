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إقتصاد

لطالبي الهجرة إلى كندا.. اقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
04-01-2023 | 02:00
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أعلنت الحكومة الكندية أمس الثلاثاء 3 كانون الثاني ان كندا سجلت رقماً قياسياً لعدد المهاجرين في العام الماضي بمنحها أكثر من 437 ألف أجنبي إقامة دائمة، في الوقت الذي تكثف فيه الهجرة لمعالجة النقص الحاد في سوق العمل.

             

وحددت الحكومة هدفا لاستقبال أكثر من 431 ألف مقيماً دائماً جديداً في عام 2022، وقالت وزارة الهجرة إن كندا وصلت إلى هذا الهدف، وهو أكبر عدد سنوي في التاريخ الكندي.

             

وكانت حصيلة العام الماضي أعلى بنحو 9% عن نظيره في عام 2021 عندما تجاوزت كندا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1913.

             

وتسعى كندا لجلب 1.45 مليون مقيم دائم جديد بحلول نهاية عام 2025.

             

وقالت الوزارة إن الهجرة جزء أساسي من الحل حيث تركز كندا على معالجة النقص الحاد في سوق العمل

 

ويمكن للأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة دائمة التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات. (CNBC)

 

 

 

 

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